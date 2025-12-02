Brescia | Paolo Crepet al Teatro Clerici

Paolo Crepet sbarca al Teatro Clerici di Brescia con il suo spettacolo "Il reato di pensare", che affronta il delicato tema della libertà di pensiero, oggi sempre più limitata da schemi ideologici, autocensure e nuove forme di controllo invisibili. Attraverso una riflessione profonda, Crepet. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Oggi Paolo Berizzi è a Brescia per presentare la sua ultima inchiesta. “Il libro segreto di Casapound” è un dietro le quinte inedito e sorprendente che scoperchia il vaso di Pandora del movimento leader dell’estrema destra del nostro Paese, al centro delle cron - facebook.com Vai su Facebook

Stasera Brescia è bella come il suo antifascismo! Grazie per la straordinaria accoglienza che avete riservato a "Il libro segreto di CasaPound"! Vai su X

“La buona famiglia gioca a Shangai. Invece i padri vanno a padel per essere ancora più giovani dei figli adolescenti”: la riflessione di Paolo Crepet - Lo psichiatra al Teatro degli Arcimboldi con "Il reato di pensare" riflette sui valori familiari e sulla Milano di oggi ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

“Il reato di pensare”, Paolo Crepet a teatro porta il pensiero libero - In “Il reato di pensare”, Paolo Crepet esplora le molteplici forme di controllo sul pensiero che si celano nella società contemporanea: autocensure, “politicamente corretto”, veti ideologici e strumen ... Come scrive libreriamo.it

Il reato di pensare, con Paolo Crepet - 00 il Teatro degli Arcimboldi di Milano (viale dell’Innovazione 20) ospita lo spettacolo Il reato di pensare, con Paolo Crepet. mentelocale.it scrive

“La comodità ci ha fatto diventare tutti scemi. Oggi si chiede a ChatGpt come relazionarsi con gli altri”: Paolo Crepet a teatro con “Il reato di pensare” - Il sociologo e psichiatra Paolo Crepet sarà nei teatri di tutta Italia con lo spettacolo “Il reato di pensare”, e, in vista dello spettacolo in Ticino in programma sabato 29 novembre al Palexpo Fevi ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Paolo Crepet: «Cari papà, basta con il padel: la buona famiglia gioca a Shangai. Milano capitale confusa, non sa bene dove andare» - I ricordi milanesi dello psichiatra: «Ho abitato vicino ad Alda Merini, sul Naviglio. Segnala msn.com

Paolo Crepet e il reato di pensare: "Il politicamente corretto ci limita" - "Stiamo vivendo dei cambiamenti più che biblici, con le guerre e le nostre relazioni personali e sociali frammentate". msn.com scrive