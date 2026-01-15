Il Teatro Der Mast di Brescia ospiterà venerdì 16 gennaio l’evento “Oroscopo a Teatro”, dalle 18.30 a mezzanotte. Una serata dedicata all’astrologia, ai tarocchi e a pratiche simboliche, pensata per accompagnare l’inizio del nuovo anno in modo sereno e riflessivo. Un’occasione per approfondire temi legati ai segni zodiacali e alle energie che influenzano il nostro percorso, in un contesto culturale e accogliente.

Venerdì 16 gennaio, dalle 18.30 a mezzanotte, il Teatro Der Mast ospiterà “Oroscopo a Teatro”, una serata speciale pensata per celebrare l’inizio del nuovo anno attraverso astrologia, tarocchi e pratiche simboliche.L’evento offrirà al pubblico la possibilità di immergersi in un percorso tra oroscopi, tarocchi, arcani e altre arti divinatorie, grazie alla presenza di numerosi operatori che realizzeranno consulti personalizzati. Un’occasione per interrogare il futuro, riflettere sul nuovo ciclo che inizia e lasciarsi ispirare da simboli e stelle, in un contesto informale e suggestivo. Ad accompagnare la serata, l’apericena, che avrà come protagonista il risotto alla Franciacorta, un momento conviviale per condividere esperienze, incontri e atmosfere. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Leggi anche: Brescia: oroscopo a teatro

Leggi anche: Brescia: Paolo Crepet al Teatro Clerici

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Brescia: oroscopo a teatro; Gli eventi del weekend tra spirito olimpico, vintage e astrologia; Brescia | oroscopo a teatro.

Brescia, una serata tra stelle, tarocchi e convivialità a ‘Der Mast’ - 'Oroscopo a Teatro' è un evento aperto a tutti, per chi desidera iniziare l’anno nuovo con curiosità, leggerezza e un tocco di magia. quibrescia.it

Gli eventi del weekend tra spirito olimpico, vintage e astrologia - Puntuale la nostra selezione di appuntamenti per il fine settimana tratta da aBrescia, l’agenda online del GdB ... giornaledibrescia.it