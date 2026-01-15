Botte strangolamenti e finte impiccagioni | la cella degli orrori dove chi dava fastidio veniva ucciso
Questa mattina, la polizia di Stato ha arrestato due persone in esecuzione di un'ordinanza del Gip di Bari, svelando le condizioni di violenza e brutalità all’interno di alcune carceri. La scoperta di ambienti come la “cella degli orrori” evidenzia le gravi problematiche di gestione e sicurezza negli istituti penitenziari italiani, dove violenze e abusi rappresentano una realtà preoccupante.
I due arresti eseguiti questa mattina dalla polizia di Stato, in esecuzione di un'ordinanza della Procura della Repubblica emessa dal Gip del tribunale di Bari, rivelano lo spaccato di disperazione e disumanità che vivono i detenuti all'interno di alcuni istituti penitenziari.
