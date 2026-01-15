Botte strangolamenti e finte impiccagioni | la cella degli orrori dove chi dava fastidio veniva ucciso

Da baritoday.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, la polizia di Stato ha arrestato due persone in esecuzione di un'ordinanza del Gip di Bari, svelando le condizioni di violenza e brutalità all’interno di alcune carceri. La scoperta di ambienti come la “cella degli orrori” evidenzia le gravi problematiche di gestione e sicurezza negli istituti penitenziari italiani, dove violenze e abusi rappresentano una realtà preoccupante.

I due arresti eseguiti questa mattina dalla polizia di Stato, in esecuzione di un'ordinanza della Procura della Repubblica emessa dal Gip del tribunale di Bari, rivelano lo spaccato di disperazione e disumanità che vivono i detenuti all'interno di alcuni istituti penitenziari.La vicenda avvenuta. 🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

Leggi anche: Cuneo, botte e sedativi nel centro disabili degli orrori. I carabinieri: «Video aberranti»

Leggi anche: Vianello gela tutti su Ornella Vanoni: “Sopravvalutata, mi dava fastidio”

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.