Vianello gela tutti su Ornella Vanoni | Sopravvalutata mi dava fastidio

Durante una puntata di La volta buona, Edoardo Vianello ha sorpreso tutti con parole dure su Ornella Vanoni, definendola “sopravvalutata” e rivelando un certo fastidio. Quel commento, arrivato in un momento di ricordo e nostalgia, ha trasformato l’atmosfera in un gelo improvviso, lasciando il pubblico e i presenti senza parole. Un episodio che ha acceso discussioni e riflessioni sul rapporto tra due icone della musica italiana.

© Cinemaserietv.it - Vianello gela tutti su Ornella Vanoni: “Sopravvalutata, mi dava fastidio” Un ricordo televisivo che si trasforma in gelo in studio. È quanto accaduto nella puntata del 17 dicembre de La volta buona, quando Edoardo Vianello ha espresso un giudizio tanto inaspettato quanto diretto su Ornella Vanoni, scomparsa a novembre. Le parole del cantautore romano hanno sorpreso la conduttrice Caterina Balivo e gli altri ospiti presenti, scatenando reazioni contrastanti e un ampio dibattito. Durante la trasmissione, la Balivo aveva programmato un omaggio alla grande interprete milanese, mostrando alcuni servizi che la riguardavano. Quando si è rivolta a Vianello per chiedergli di condividere un ricordo personale sulla collega, la risposta è stata di tenore completamente diverso da quello atteso: “Premetto che a me non piaceva il suo timbro di voce, mi dava anche un po’ fastidio, ma sul palco era straordinaria e affascinante” Le dichiarazioni di Vianello non si sono fermate qui. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it Leggi anche: ‘Ornella Vanoni sopravvalutata’: Edoardo Vianello spiazza tutti, Caterina Balivo replica a La Volta Buona Leggi anche: “Voi non sapete, andate a vedere…”. Coincidenza da brividi, cosa è spuntato un’ora prima della morte di Ornella Vanoni: l’amica racconta e gela tutti Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Ornella Vanoni sopravvalutata, non era vera, Edoardo Vianello gela tutti a La volta buona; Dalla Balivo un omaggio alla Vanoni, ma Vianello gela lo studio. Edoardo Vianello critica apertamente Ornella Vanoni a La Volta Buona, cala il gelo in studio - Edoardo Vianello, ospite a La Volta Buona, ha criticato Ornella Vanoni: le esternazioni a sorpresa del cantautore ... virgilio.it

Balivo omaggia Vanoni, ma Vianello gela tutti: "Mi dava fastidio la sua voce" - Nel talk di Caterina Balivo, Edoardo Vianello ha suscitato sorpresa criticando apertamente la figura di Ornella Vanoni appena celebrata. serial.everyeye.it

La Volta Buona, pagelle del 17 dicembre: Anna Moroni “Highlander” (8), Vianello pesante sulla Vanoni (0) - omaggio che la Vanoni non meritava, fino alle nozze saltate della Tagli: le nostre pagelle de La Volta Buona. dilei.it

