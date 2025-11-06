Cuneo botte e sedativi nel centro disabili degli orrori I carabinieri | Video aberranti

Gli indagati, in totale sono 21, tra medici e operatori, quattro a piede libero. Questo il risultato dell’inchiesta sui presunti maltrattamenti sui diciotto ospiti della “Per Mano”, cooperativa sociale di Cuneo. I disabili gravi venivano legati, picchiati e chiusi per ore in stanze, senza esser cambiati o mangiare. «Traditi dalle persone che li dovevano aiutare», sottolinea il colonnello Marco Piras, comandante provinciale dei carabinieri di Cuneo ai media. «Tenuti in condizionipsicofisiche di assoluto disagio», aggiunge il procuratore capo Onelio Dodero. A dimostrarlo video definiti dal comando provinciale come «aberranti». 🔗 Leggi su Open.online

