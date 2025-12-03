Il Pd sui dati Cresa | 270 imprese perse in Abruzzo nei primi 9 mesi del 2025 il boom è solo nella propaganda di Marsilio

“L’Abruzzo non è un’isola felice”. Commentano così i dati del Cresa sulle imprese abruzzesi il capogruppo regionale Pd Silvio Paolucci e il delegato dell’Economia per la segretaria regionale del partito Graziano Di Costanzo. “Il nuovo rapporto – aggiungono - conferma un dato inequivocabile: il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Il Pd sui dati Cresa: "270 imprese perse in Abruzzo nei primi 9 mesi del 2025, il boom è solo nella propaganda di Marsilio

Altre letture consigliate

Leggi su Tgr Abruzzo Imprese in Abruzzo, saldo negativo I dati diffusi dal Cresa: in calo agricoltura, manifatturiero, edilizia e commercio Vai su Facebook

Il Pd sui dati Cresa: "270 imprese perse in Abruzzo nei primi 9 mesi del 2025, il boom è solo nella propaganda di Marsilio - Paolucci e Di Costanzo commentando il rapporto del Centro studi dell'agenzia per lo sviluppo della camera di commercio del Gran Sasso: "Tante chiusure e poche aperture. Da ilpescara.it

Pd su rapporto Cresa: “Le 270 imprese chiuse in 9 mesi parlano chiaro" - “Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle. abruzzoindependent.it scrive

Nei primi 9 mesi del 2025 il Pescarese ha perso 333 imprese, ma la crisi è generale e strutturale: il report Cresa - Nel periodo considerato, rileva il Centro studi dell'agenzia per lo sviluppo della camera di commercio del Gran Sasso, in Abruzzo ci sono state poco più di 5mila iscrizioni e 5mila cessazioni: peggior ... Da ilpescara.it