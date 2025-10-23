Bonus edilizi 2026 | guida alle detrazioni 50% e 36%
La Manovra Finanziaria 2026 conferma i principali bonus edilizi. Le aliquote per le detrazioni fiscali su ristrutturazioni ed efficientamento energetico restano invariate: 50% sulla prima casa e 36% sulle seconde. Non ci sarà quindi la temuta riduzione. L'articolo analizza requisiti e tetti di spesa per i bonus confermati 2026 e introduce il nuovo Conto Termico 3.0.Bonus edilizi 2026: ristrutturazioni al 50% e 36%Il bonus ristrutturazioni 2026 mantiene la sua struttura portante. La detrazione Irpef è confermata al 50% per le abitazioni principali e scende al 36% per gli immobili secondari. Il limite massimo di spesa detraibile rimane fissato a 96. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
Altre letture consigliate
Telesveva. . +++NEL TG DELLA SERA – TRUFFA SUI BONUS EDILIZI: A TRANI CONFISCATI BENI PER 4,5 MILIONI DI EURO AD UN IMPRENDITORE GIÀ CONDANNATO – ANDRIA, PONTE PERICOLANTE SULLA SP2: OTTO ANNI FA LA PRIMA SEGNAL - facebook.com Vai su Facebook
La consulenza tecnica sempre più importante nei contenzioni sui bonus edilizi Metodi, strumenti e valore probatorio della perizia tecnica nella fase preventiva, stragiudiziale e giudiziale @LavoriPubblici https://lavoripubblici.it/news/ruolo-decisivo-consule - X Vai su X
Quale sarà il destino dei bonus edilizi nel 2026? Vediamo le novità contenute nella prossima Legge di Bilancio - Le novità contenute nella prossima Legge di Bilancio per le detrazioni per l'edilizia previste per il prossimo 2026 ... Si legge su rinnovabili.it
Ristrutturazione edilizia 2026, nuove regole e conferme: la guida dell’Agenzia delle Entrate per non perdere le agevolazioni - Ristrutturazione edilizia 2026: l’Agenzia delle Entrate conferma le detrazioni al 50% e 36%. tag24.it scrive
Manovra 2026, come cambiano i bonus casa: alcuni confermati, altri spariscono. Ecco quali - Leggi su Sky TG24 l'articolo Manovra 2026, come cambiano i bonus casa: alcuni confermati, altri spariscono. Segnala tg24.sky.it