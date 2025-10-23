La Manovra Finanziaria 2026 conferma i principali bonus edilizi. Le aliquote per le detrazioni fiscali su ristrutturazioni ed efficientamento energetico restano invariate: 50% sulla prima casa e 36% sulle seconde. Non ci sarà quindi la temuta riduzione. L'articolo analizza requisiti e tetti di spesa per i bonus confermati 2026 e introduce il nuovo Conto Termico 3.0.Bonus edilizi 2026: ristrutturazioni al 50% e 36%Il bonus ristrutturazioni 2026 mantiene la sua struttura portante. La detrazione Irpef è confermata al 50% per le abitazioni principali e scende al 36% per gli immobili secondari. Il limite massimo di spesa detraibile rimane fissato a 96. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Bonus edilizi 2026: guida alle detrazioni 50% e 36%