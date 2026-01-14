Bonus infissi i requisiti della detrazione al 50% per cambiare le finestre | come funziona

Il bonus infissi permette di usufruire di una detrazione fiscale del 50% per la sostituzione di finestre e serramenti. Questa agevolazione, rivolta a migliorare l’efficienza energetica degli immobili, richiede il rispetto di specifici requisiti e procedure. È importante conoscere i dettagli e le modalità di accesso per usufruire correttamente di questa opportunità, poiché il bonus non è automatico e necessita di una corretta documentazione.

La sostituzione delle finestre e dei serramenti di casa può essere agevolata utilizzando il bonus infissi: ma attenzione, non è una misura autonoma. Gli strumenti che le famiglie possono utilizzare per portare in detrazione questo tipo di interventi sono il bonus ristrutturazioni o l' Ecobonus, due soluzioni differenti tra loro ma che permettono di ottenere lo stesso risultato: risparmiare sui costi che sono stati sostenuti. Come funziona il bonus infissi?. Il bonus infissi permette di ottenere una detrazione Irpef sulle spese che sono state sostenute per cambiare finestre e serramenti. Per i nuovi interventi non è più possibile ottenere lo sconto in fattura o la cessione del credito: l'agevolazione arriva presentando la dichiarazione dei redditi, in 10 rate annuali di pari importo.

