Bollettini falsi e mail ingannevoli | la Camera di commercio spiega come riconoscere le richieste da non pagare

La Camera di commercio fornisce indicazioni utili per riconoscere bollettini falsi e email ingannevoli. Spesso, queste comunicazioni sembrano ufficiali ma sono trappole tese a frodare i cittadini. È importante prestare attenzione alle richieste di pagamento e non confondere contratti commerciali con tasse autentiche. Con questa guida, si vuole aiutare a tutelarsi e a evitare truffe, riconoscendo facilmente le comunicazioni da ignorare.

Sembrano moduli ufficiali, invece sono trappole mangiasoldi nascoste nella posta. Occhio a cosa firmate: la Camera di commercio lancia l'allarme sulle richieste di pagamento che si fingono tasse ma sono solo contratti commerciali.A prima vista, questi documenti possono sembrare richieste legate.

