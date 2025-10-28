Come pagare i bollettini postali online

Le lunghe code agli sportelli postali sono ormai un ricordo per chi ha abbracciato la comodità del pagamento digitale. Oggi, pagare un bollettino postale, sia esso bianco o premarcato, è un'operazione semplice e veloce che si può effettuare direttamente da casa, utilizzando il proprio smartphone o computer. Ecco una guida completa sui canali e le procedure per pagare i bollettini postali online. Attraverso l'home banking e l'app della banca. Il modo più comune e diffuso per pagare i bollettini è tramite i servizi di Home Banking (tramite sito web) o le app ufficiali della propria banca (Mobile Banking).

