Sembra il diritto annuale invece è pubblicità cara | la Camera di commercio mette in guardia sulle richieste ingannevoli

La Camera di Commercio avverte le imprese di fare attenzione alle comunicazioni ingannevoli che sembrano tasse ufficiali, ma in realtà sono contratti commerciali. Questi avvisi, spesso simili a moduli ufficiali, possono rappresentare trappole che portano a pagamenti non dovuti. È importante verificare attentamente ogni richiesta prima di firmare o effettuare pagamenti, per evitare spiacevoli sorprese e rischi finanziari.

Sembrano moduli ufficiali, invece sono trappole mangiasoldi nascoste nella posta. Occhio a cosa firmate: la Camera di Commercio lancia l'allarme sulle richieste di pagamento che si fingono tasse ma sono solo contratti commerciali.

