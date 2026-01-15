Boganini il super ex | Scandicci? Osso duro

Lorenzo Boganini, ex giocatore di Scandicci e Prato, si distingue per la sua esperienza e legame con il territorio. Nato a Prato, ha vestito la maglia dei lanieri nella seconda metà della stagione 2021/22, contribuendo con 17 presenze e due reti. La sua presenza rappresenta un elemento importante nella sfida di domenica tra le due squadre, sottolineando il suo ruolo di protagonista nel panorama calcistico locale.

Fra gli ex della sfida di domenica fra Scandicci e Prato spicca certamente Lorenzo Boganini. L’attaccante esterno classe 2003 non solo ha vestito la casacca dei lanieri nella seconda parte della stagione 202122, totalizzando 17 presenze e due reti, ma è anche nato a Prato. E ovviamente è grande tifoso biancazzurro fin da bambino. "Per me quella di domenica sarà una gara particolare - ammette Boganini - ma sono concentrato per far bene con lo Scandicci. Ci tengo tanto a vincere questa partita, che è molto importante per noi. L’avventura al Prato? Ho un ricordo positivo. Mi sono trovato bene e ho collezionato una serie di buone prestazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il Poggibonsi lotta e strappa il pari. Scandicci sprecone: rigore fallito! - SCANDICCI: Fedele, Chiaverini, Dodaro, Tacconi, Biancon, Valentini, Valori, Viligiardi (65’ Guidelli), Arrighini (87’ Russo), Boganini (65’ Mugelli), Marchesini ... msn.com