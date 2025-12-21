Il derby 2 si presenta come una sfida importante per entrambe le squadre. Il Chiesanuova, con i cremisi, si prepara a affrontare la squadra che finora si è dimostrata un avversario difficile da sfidare. Più carichi che mai, i padroni di casa si apprestano a chiudere il 2025 con una prova di carattere. Il match, in programma alle 15 al Della Vittoria, rappresenta un banco di prova fondamentale per il team.

Più carichi che mai al cospetto della bestia nera, basterà? Il Chiesanuova apre il girone di ritorno e al contempo chiude il 2025 calcistico scendendo in campo alle 15 al Della Vittoria contro il Tolentino. Una bestia nera come detto, perché i cremisi hanno sempre avuto la meglio nelle ultime 3 sfide, in due casi punendo i biancorossi con pesanti goleade. Dopo il normale ko 0-1 dell’andata.ancora una volta con Tortelli a segno, i due team si ritrovano con molti cambiamenti, specie negli ospiti perché hanno riguardato panchina e interpreti (per qualcuno oggi gara d’addio). Un Chiesanuova che si presenta con 4 vittorie di fila, una strepitosa striscia che ha fatto diventare un ricordo la crisi e fatto risalire la squadra dall’ultimissima posizione al 12° posto, proprio a -1 dal Tolentino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il derby 2: "Chiesanuova, i cremisi rappresentano un osso duro"

