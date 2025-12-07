Un altro osso duro per il Cisterna Volley | arriva Piacenza
Al palasport di via delle Province arriva da Piacenza la Gas Sales Bluenerg che sfida il Cisterna Volley nella gara di oggi, domenica 7 dicembre (inizio alle 18), valida per la decima giornata di SuperLega.Le due squadre arrivano alla partita in due momenti completamente diversi: da un lato. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
