Bloccati in A1 i finti finanzieri | nascondevano l' oro di un' anziana nella cuffia del cambio

Da frosinonetoday.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due uomini, fingendosi finanzieri, avevano sottratto l'oro di un'anziana sul litorale romano, nascondendolo nella cuffia del cambio. Tuttavia, il loro tentativo di fuga si è concluso nelle strade della Ciociaria, dove sono stati arrestati. L'operazione ha permesso di fermare un gruppo di falsi finanzieri e recuperare il patrimonio sottratto.

Pensavano di averla fatta franca dopo aver raggirato un'anziana sul litorale romano, ma la loro fuga si è interrotta sulle strade della Ciociaria. Un'operazione della Sottosezione Polizia Stradale di Frosinone, condotta lo scorso weekend, ha permesso di incastrare due truffatori in trasferta e. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

Leggi anche: Sfrecciano in A1 con 16 monili d'oro di un'anziana truffata poco prima: bloccati e denunciati

Leggi anche: Via Empedocle Restivo, finti finanzieri truffano anziana e le svuotano la cassaforte: bottino da 100 mila euro

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.