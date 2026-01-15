Bloccati in A1 i finti finanzieri | nascondevano l' oro di un' anziana nella cuffia del cambio

Due uomini, fingendosi finanzieri, avevano sottratto l'oro di un'anziana sul litorale romano, nascondendolo nella cuffia del cambio. Tuttavia, il loro tentativo di fuga si è concluso nelle strade della Ciociaria, dove sono stati arrestati. L'operazione ha permesso di fermare un gruppo di falsi finanzieri e recuperare il patrimonio sottratto.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.