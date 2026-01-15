Bloccati in A1 i finti finanzieri | nascondevano l' oro di un' anziana nella cuffia del cambio
Due uomini, fingendosi finanzieri, avevano sottratto l'oro di un'anziana sul litorale romano, nascondendolo nella cuffia del cambio. Tuttavia, il loro tentativo di fuga si è concluso nelle strade della Ciociaria, dove sono stati arrestati. L'operazione ha permesso di fermare un gruppo di falsi finanzieri e recuperare il patrimonio sottratto.
Pensavano di averla fatta franca dopo aver raggirato un'anziana sul litorale romano, ma la loro fuga si è interrotta sulle strade della Ciociaria. Un'operazione della Sottosezione Polizia Stradale di Frosinone, condotta lo scorso weekend, ha permesso di incastrare due truffatori in trasferta e. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: Sfrecciano in A1 con 16 monili d'oro di un'anziana truffata poco prima: bloccati e denunciati
Leggi anche: Via Empedocle Restivo, finti finanzieri truffano anziana e le svuotano la cassaforte: bottino da 100 mila euro
Non c'è l'uomo del destino che la butta dentro con un tocco sbilenco. Il Napoli ha speso soldi veri per acquistare calciatori che fin qui sono stati finti. Di Venio Vanni facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.