Sfrecciano in A1 con 16 monili d' oro di un' anziana truffata poco prima | bloccati e denunciati

Due uomini di 45 e 50 anni sono stati fermati dalla polizia stradale sull'A1, mentre viaggiavano con 16 monili d'oro e 600 euro in contanti. La loro corsa si è fermata prima che potessero mettere a segno ulteriori truffe, denunciati per possesso illecito di beni e sospetti legami a episodi precedenti. Un intervento che ha messo fine a un tentativo di truffa e recuperato il bottino di un'anziana vittima.

