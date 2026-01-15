Biglietti Atac rispunta il rincaro | a due euro da luglio 2026

L'aumento del prezzo del biglietto Atac, previsto a due euro a partire da luglio 2026, è confermato nel Piano industriale approvato dalla giunta capitolina lo scorso 31 dicembre. La modifica, che porta il costo da 1,50 euro, fa parte delle strategie di sostenibilità e miglioramento del servizio di trasporto pubblico a Roma.

L'aumento del prezzo del biglietto dei mezzi pubblici, da 1,50 a due euro, rispunta nel Piano industriale di Atac approvato, nella sua versione aggiornata, lo scorso 31 dicembre dalla giunta capitolina. L'azienda ipotizza l'entrata in vigore della nuova tariffa da luglio 2026 tra le misure «volte a compensare i minori ricavi» e stima che, con i due euro, i «ricavi da mercato» ne gioveranno per circa 80 milioni in tre anni. Oltre al nuovo prezzo dei «Bit»- qualora dalle ipotesi si passasse, stavolta, alle vie di fatto - sono previsti anche l'aumento dell'offerta di servizio «subordinato alla consegna dei nuovi treni» (22 milioni in tre anni) e il recupero dell'evasione per 6,1 milioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

