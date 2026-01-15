Betoniera a fuoco via alle indagini | non è escluso atto intimidatorio

Nella notte scorsa, un incendio ha interessato una betoniera in sosta davanti a un’area estrattiva a Nocera Inferiore. L’episodio, ancora sotto indagine, potrebbe essere riconducibile a un atto intimidatorio. Le autorità stanno valutando le cause dell’incendio e le eventuali implicazioni, nel rispetto delle procedure di sicurezza e tutela delle attività locali.

E' giallo su di un incendio avvenuto la notte scorsa, a una betoniera in sosta davanti all'area estrattiva di una nota azienda, impegnata nella fornitura di calcestruzzo, a Nocera Inferiore. Sono in corso le indagini dei carabinieri.Il fattoDiverse le ipotesi al vaglio degli inquirenti: non è. Nocera Inferiore, incendio nella notte: in fiamme una betoniera alla Betoncave. Indagini in corso - Momenti di forte tensione nella notte tra il 13 e il 14 gennaio a Nocera Inferiore, dove un incendio ha distrutto una betoniera in sosta nei pressi dell'area estrattiva della Betoncave, azienda operan ...

MARTIGNACCO. AUTISTA DI BETONIERA , LIBERATO DALLE LAMIERE, DAI VIGILI DEL FUOCO. facebook

Autista di betoniera liberato da lamiere dai Vigili del fuoco. A Martignacco automezzo è uscito di strada ribaltandosi #ANSA x.com

