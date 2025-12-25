Bologna, 25 dicembre 2025 – Vandali in azione alle Cucine Popolari: danneggiate le auto dei volontari che stavano prestando servizio al Battiferro, al quartiere Navile. E’ stato un pranzo movimentato, quello nella sede storica dell’associazione fondata da Roberto Morgantini. Oggi, in tanti si sono riuniti per trascorrere il Natale in compagnia, offrendo anche alle persone più fragili un pasto caldo e una tavola attorno cui sedersi. E mentre i volontari con i loro grembiuli servivano i pasti, qualcuno, non più ammesso allo spazio di via del Battiferro, ha pensato bene di ‘punirli’. Cosa è successo al pranzo solidale al Navile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Vandali alle Cucine Popolari, danneggiate le auto dei volontari: "Atto intimidatorio"

