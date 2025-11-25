Quintieri | Investire in cultura non è spesa ma moltiplicatore di valore economico e sociale
(Adnkronos) – “Investire in cultura non è solo una spesa: significa generare un ritorno economico, sociale e ambientale. È un vero moltiplicatore di valore per i territori e per il Paese”. Lo ha dichiarato Beniamino Quintieri, presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, intervenendo alla presentazione di Io sono Cultura 2025. Quintieri ha sottolineato come . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Contenuti che potrebbero interessarti
#IosonoCultura 2025, Beniamino Quintieri, presidente di @icsc_spa: La #cultura produce un ritorno economico e sociale, migliora l' #ambiente, favorisce la rigenerazione urbana. Predisporre strumenti finanziari per questo settore significa favorire gli investim Vai su X
Ricorda che investire sul mattone è sempre meglio che investire sull'errore #GialappaShow - facebook.com Vai su Facebook
Quintieri: "Investire in cultura non è spesa ma moltiplicatore di valore economico e sociale" - “Investire in cultura non è solo una spesa: significa generare un ritorno economico, sociale e ambientale. Si legge su msn.com