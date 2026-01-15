Basket l’Olimpia Milano crolla nell’ultimo quarto Sconfitta dolorosissima con la Stella Rossa

L’Olimpia Milano ha subito una sconfitta significativa contro la Stella Rossa, con un calo nell’ultimo quarto che ha compromesso il risultato. Dopo un’ottima prestazione nei primi tre quarti, la squadra ha ceduto nel finale, rendendo difficile il cammino nel torneo europeo. Si tratta di una partita che potrebbe avere ripercussioni importanti sulla qualificazione e sulla stagione della squadra.

Trenta minuti perfetti e poi si spegne completamente la luce. L’Olimpia Milano perde una partita che può davvero essere decisiva in negativo nel suo cammino europeo. Era uno scontro diretto per i Play-In quello con la Stella Rossa ed incredibilmente la squadra di Peppe Poeta crolla nell’ultimo quarto, andando a perdere 104-96. Decisivo il parziale di 34-14 negli ultimi dieci minuti, con l’unica consolazione che almeno i serbi non sono riusciti a ribaltare la differenza canestri (Milano ha vinto di dieci punti a Belgrado). La Stella Rossa si porta così avanti di una vittoria rispetto a Milano, che non sfrutta nemmeno il ko dello Zalgiris. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, l’Olimpia Milano crolla nell’ultimo quarto. Sconfitta dolorosissima con la Stella Rossa Leggi anche: LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa 82-70, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: ultimo quarto al via! Leggi anche: LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa 91-94, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: ultimo quarto al via! La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Basket, l’Olimpia Milano crolla nell’ultimo quarto. Sconfitta dolorosissima con la Stella Rossa - L'Olimpia Milano perde una partita che può davvero essere decisiva in negativo nel suo ... oasport.it

