LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa 82-70 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | ultimo quarto al via!
Segui in tempo reale l’andamento della partita tra Olimpia Milano e Stella Rossa, valida per l’Eurolega 2026. Nel quarto finale, i biancorossi conducono con un punteggio di 82-70. Aggiorna la diretta per conoscere gli sviluppi e i momenti chiave dell’incontro.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 82-72 22 per Izundu. Izundu strappa il rimbalzo a Bolmaro e prende fallo. In lunetta il giocatore della Stella Rossa. Si riparte con l’ultima frazione. Finito il 3° quarto! Brown tiene su Butler che è completamente uscito dal match. 82-70 Bolmaro perso da Butler realizza il +12! Fallo di Butler su Leday a 2 secondi dallo scadere dell’azione. 80-70 Risponde subito Butler anche lui con una tripla dopo una bella gestione della palla da parte dei serbi. 80-67 E’ un terzo quarto stupendo per Zach Leday!! TRIPLA IN SCIOLTEZZA PER LUI!! 77-67 Palla stupenda di Brown per Bolmaro che firma nuovamente un +10. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa 55-44, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: via con il 3° quarto!
Leggi anche: LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa 25-27, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: 2 punti di scarto al termine del primo quarto!
LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa 20-22, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: padroni di casa in vantaggio a metà primo quarto!; Olimpia Milano-Efes di Eurolega: dove vederla in tv e streaming; Olimpia Milano-Stella Rossa | La diretta testuale; Olimpia Milano-Stella Rossa oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming.
LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa 55-44, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: via con il 3° quarto! - 52 Non esce nessuno su Shields che si prende il tiro da 3 e FA BENE! oasport.it
Olimpia Milano vs Stella Rossa: diretta 4Q 82-72 1' - 70: infrazione di 5 secondi per Milano in apertura di terzo parziale, poi due punti ... pianetabasket.com
Olimpia Milano-Stella Rossa oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming - 2026 e questa sera l’Olimpia Milano ospita la Stella Rossa Belgrado. oasport.it
IN CAMPO L'OLIMPIA A Milano c'è la Stella Rossa Live: https://www.pianetabasket.com/euroleague/olimpia-milano-vs-stella-rossa-dove-in-tv-preview-la-diretta-ore-20-30-le-scelte-di-poeta-351932 - facebook.com facebook
What a fastbreak Red and Whites!!! #insieme #Olimpia x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.