L’undicesima giornata di andata del campionato di Divisione Regionale 2, girone della Costa, si disputa il 17 dicembre 2025, con sfide a Pisa. Le squadre locali Devitalia IES e GMV sono impegnate in casa contro Liburnia e Argentario Pisa, chiudendo l’ultimo turno dell’anno solare.

© Sport.quotidiano.net - Basket, in Divisione Regionale 2, sfide a Pisa per GMV e IES, con Liburnia e Argentario

Pisa, 17 dicembre 2025 – L’undicesima, terzultima giornata di andata del campionato di Divisione Regionale 2, girone della Costa, ultima dell’anno solare, vede le squadre pisane Devitalia IES e GMV impegnate in casa. La prima gioca con il modesto Argentario, venerdì alle 21 al palasport, mentre il GMV, ospita, sabato alle 18,30 al PalaSartori di Ghezzano, la più temibile Liburnia Livorno, che ha gli stessi punti in classifica. Gioca invece in trasferta il Dream Basket Pisa, domenica sul campo caldo del Team 90 Grosseto.. GMV – Superato nettamente a Volterra, in un derby difficile e combattuto già sugli spalti, che ha avuto come strascichi una lieve ammenda per i padroni di casa e la squalifica per una giornata di Franceschi e Davini, il GMV ha perso la seconda posizione solitaria, alle spalle di Fortezza Livorno, già promossa a meno di sorprese ai play-off, ed è ora in compagnia di altre quattro squadre, DREAM Pisa, Volterra, US e Libertas Liburnia Livorno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Leggi anche: Basket, la IES Pisa si avvicina ai nastri di partenza nel torneo di Divisione Regionale 2

Leggi anche: Basket, il nuovo CUS Pisa di Stefano Dari al via in Divisione Regionale 1

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Divisione Regionale 2 Oscom Milano3-Virtus Binasco

Basket, Divisione Regionale 2: Capriolese e Padernese in vetta - Le due formazioni franciacortine superano rispettivamente Terre Basse Cowboys e Cus Brescia, salendo a 18 punti: primo posto agganciato, in attesa di Quistello- giornaledibrescia.it