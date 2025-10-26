Basket netto e meritato successo del GMV nel primo derby pisano con la IES in DR2
Pisa, 26 ottobre 2025 – Il primo derby pisano del campionato di Divisione Regionale 2 va al GMV, che supera sul proprio campo una IES incompleta, al termine di una partita in equilibrio solo per la seconda metà del primo quarto, virata rapidamente nell’orbita dei padroni di casa, che hanno raggiunto già un vantaggio a due cifre al riposo, per poi chiudere definitivamente il conto in avvio di ripresa. La IES perde così imbattibilità e testa della classifica, raggiunta a quota quattro proprio dalla squadra di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli.. LA CRONACA – Neanche il tempo di iniziare il match ed il quintetto di Paolo Campani e Maurizio Neri perde uno dei suoi migliori realizzatori, Bonasera, infortunatosi in riscaldamento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
