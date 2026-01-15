Baronissi cane morto dopo aver morso un petardo | segnalazione sui social e possibile esposto

A Baronissi, un pastore tedesco è deceduto dopo aver morso un petardo che si trovava in strada. La vicenda, condivisa sui social, ha suscitato preoccupazione tra i residenti e sollevato interrogativi sulla sicurezza degli animali e la gestione dei petardi in zone pubbliche. La notizia potrebbe portare a un esposto alle autorità competenti per approfondire quanto accaduto e prevenire simili incidenti in futuro.

A Baronissi è esploso un caso che sta indignando molti cittadini: un pastore tedesco sarebbe morto dopo aver morsicato un petardo finito in strada. La vicenda è stata portata all’attenzione pubblica attraverso un racconto diffuso sui social, dove si parla di un gesto che potrebbe essere stato volontario. La ricostruzione. Secondo la segnalazione, l’episodio sarebbe avvenuto nei pressi di un condominio. Il cane, descritto come in buone condizioni e forse smarrito, si aggirava nella zona dove alcune persone erano solite lasciargli del cibo. In quel contesto, sempre stando alla ricostruzione online, qualcuno avrebbe lanciato dall’alto alcuni petardi: l’animale, scambiandoli per qualcosa da mangiare, li avrebbe presi in bocca con conseguenze gravissime. 🔗 Leggi su Zon.it

