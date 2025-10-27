Cane muore dopo il morso di una vipera sul Moregallo
Lecco, 28 ottobre 2025 - Afra non ce l'ha fatta. È stata uccisa dal morso velenoso di una vipera. Per soccorrerla e tentare di salvarla in una corsa contro il tempo e la morte, domenica sono intervenuti anche i vigili del fuoco con l'elicottero: l'hanno recuperata, soccorsa, trasferita a valle rapidamente e affidata a un veterinario. Purtroppo, Afra non ha superato la notte. Afra era una splendida esemplare di pastore tedesco di 12 anni. Era anziana, ma ancora piena di vita e in forze, tanto da risalire le montagne con Massimo, il suo "papà" di 64 anni, residente a Lecco. Ieri, domenica, lei e il suo padrone Massimo erano insieme per una delle loro gite in montagna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
