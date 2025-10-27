Cane muore dopo il morso di una vipera sul Moregallo

Ilgiorno.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lecco, 28 ottobre 2025 - Afra non ce l'ha fatta. È stata uccisa dal morso velenoso di una vipera. Per soccorrerla e tentare di salvarla in una corsa contro il tempo e la morte, domenica sono intervenuti anche i vigili del fuoco con l'elicottero: l'hanno recuperata, soccorsa, trasferita a valle rapidamente e affidata a un veterinario. Purtroppo, Afra non ha superato la notte. Afra era una splendida esemplare di pastore tedesco di 12 anni. Era anziana, ma ancora piena di vita e in forze, tanto da risalire le montagne con Massimo, il suo "papà" di 64 anni, residente a Lecco. Ieri, domenica, lei e il suo padrone Massimo erano insieme per una delle loro gite in montagna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

cane muore dopo il morso di una vipera sul moregallo

© Ilgiorno.it - Cane muore dopo il morso di una vipera sul Moregallo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

cane muore dopo morsoCane muore dopo il morso di una vipera sul Moregallo - Valmadrera, Afra era con il suo padrone sul sentiero “Paolo ed Eliana” quando il serpente l’ha attaccata. Secondo ilgiorno.it

cane muore dopo morsoCosì il cane con un morso ha fatto scoppiare un incendio in salotto - Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e X (clicca qui) - Da lastampa.it

Cane morso dalla vipera: “Era come paralizzato, ma siamo riusciti a salvarlo” -  “Ha fatto un salto e ha emesso un latrato di dolore: aveva due fori nel naso” ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cane Muore Dopo Morso