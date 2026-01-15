Bandito ucciso nel Varesotto | le botte il vetro sfondato Ipotesi legittima difesa | 200 persone dal campo rom assediano l' ospedale

Nel Varesotto, un uomo di 33 anni è stato ucciso durante un episodio di legittima difesa. Secondo le ricostruzioni, Rivolta avrebbe reagito con un coltello a un tentativo di rapina da parte di individui provenienti da un campo rom di Torino. L’incidente ha suscitato tensioni e un assedio all’ospedale da parte di circa 200 persone. La vicenda resta al centro di un’analisi delle dinamiche di sicurezza e di legittima difesa.

Il 33enne Jonathan Rivolta era in casa e ha reagito con un coltello quando i rapinatori arrivati, da un campo rom di Torino, sono entrati. Il fascicolo è aperto per ora per tentata rapina. Monta la polemica politica, centrodestra all'attacco. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

