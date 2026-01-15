Bandito ucciso nel Varesotto | le botte il vetro sfondato Ipotesi legittima difesa | 200 persone dal campo rom assediano l' ospedale

Nel Varesotto, un uomo di 33 anni è stato ucciso durante un episodio di legittima difesa. Secondo le ricostruzioni, Rivolta avrebbe reagito con un coltello a un tentativo di rapina da parte di individui provenienti da un campo rom di Torino. L’incidente ha suscitato tensioni e un assedio all’ospedale da parte di circa 200 persone. La vicenda resta al centro di un’analisi delle dinamiche di sicurezza e di legittima difesa.

Il giovane cantante faceva parte del ‘trio criminale’ che ha ucciso l’ex vigilessa di Temù. Il 31enne sopranista lecchese, in carcere, ha ricevuto il dono di una lezione speciale del Maestro Muti. facebook

Ieri, il regime criminale israeliano ha ucciso 14 palestinesi a Gaza. A Gaza persiste il GENOCIDIO , persistono i pogrom in Cisgiordania occupata, ovunque vi è un regime di apartheid, ed è ciò che gli USA e l’unione Europea finanziano, armano e facilitano. x.com

