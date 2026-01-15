Il bandito ucciso nel Varesotto | il vetro sfondato e le botte L' ipotesi legittima difesa |?In 200 assediano l' ospedale porta sfondata

Nella vicenda avvenuta nel Varesotto, il 33enne Jonathan Rivolta ha reagito a un tentativo di rapina entrando in scena con un coltello. Dopo l’assalto, i rapinatori provenienti da un campo rom di Torino sono entrati nell’abitazione, portando a un episodio culminato con la morte dell’uomo, ipotizzata come legittima difesa. Intanto, un gruppo di circa 200 persone ha assediato un ospedale, sfondata una porta in segno di protesta.

Il 33enne Jonathan Rivolta era in casa e ha reagito con un coltello quando i rapinatori arrivati, da un campo rom di Torino, sono entrati. Il fascicolo è aperto per ora per tentata rapina. Monta la polemica politica, centrodestra all'attacco. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

