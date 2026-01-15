Il bandito ucciso nel Varesotto | il vetro sfondato e le botte L' ipotesi legittima difesa |?In 200 assediano l' ospedale porta sfondata

Nella vicenda avvenuta nel Varesotto, il 33enne Jonathan Rivolta ha reagito a un tentativo di rapina entrando in scena con un coltello. Dopo l’assalto, i rapinatori provenienti da un campo rom di Torino sono entrati nell’abitazione, portando a un episodio culminato con la morte dell’uomo, ipotizzata come legittima difesa. Intanto, un gruppo di circa 200 persone ha assediato un ospedale, sfondata una porta in segno di protesta.

