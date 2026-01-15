Il bandito ucciso nel Varesotto | il vetro sfondato e le botte L' ipotesi legittima difesa |?In 200 assediano l' ospedale porta sfondata
Nella vicenda avvenuta nel Varesotto, il 33enne Jonathan Rivolta ha reagito a un tentativo di rapina entrando in scena con un coltello. Dopo l’assalto, i rapinatori provenienti da un campo rom di Torino sono entrati nell’abitazione, portando a un episodio culminato con la morte dell’uomo, ipotizzata come legittima difesa. Intanto, un gruppo di circa 200 persone ha assediato un ospedale, sfondata una porta in segno di protesta.
Il 33enne Jonathan Rivolta era in casa e ha reagito con un coltello quando i rapinatori arrivati, da un campo rom di Torino, sono entrati. Il fascicolo è aperto per ora per tentata rapina. Monta la polemica politica, centrodestra all'attacco. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Il giovane cantante faceva parte del ‘trio criminale’ che ha ucciso l’ex vigilessa di Temù. Il 31enne sopranista lecchese, in carcere, ha ricevuto il dono di una lezione speciale del Maestro Muti. facebook
Ieri, il regime criminale israeliano ha ucciso 14 palestinesi a Gaza. A Gaza persiste il GENOCIDIO , persistono i pogrom in Cisgiordania occupata, ovunque vi è un regime di apartheid, ed è ciò che gli USA e l’unione Europea finanziano, armano e facilitano. x.com
