Avellino Provincia al lavoro per gestire l' emergenza sulla SP88 e riaprire la strada che conduce a Montevergine

La Provincia di Avellino sta lavorando per gestire l'emergenza sulla SP88, interessata da una frana, e per ripristinare la viabilità verso Montevergine. Nella giornata di oggi, il presidente della Provincia ha aggiornato sulla situazione, in un incontro al Polo Giovani, a margine delle cerimonie di saluto all’ex Procuratore Airoma. L’obiettivo è garantire sicurezza e ripristinare al più presto l’accesso alla zona.

Resta alta l'attenzione sulla frana che si è verificata sulla SP88. A fare il punto della situazione questa mattina, a margine dell'incontro organizzato al Polo Giovani per i saluti alla città dell'ormai ex Procuratore della Repubblica di Avellino Domenico Airoma, il presidente della Provincia. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

