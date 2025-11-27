Frana sulla strada per Montevergine Buonopane | Operiamo in somma urgenza per riaprire il tratto prima delle feste

Dopo gli interventi d'urgenza, le varie riunioni avviate dalla Prefettura e i sopralluoghi, questo pomeriggio si è tenuto un incontro a Palazzo Caracciolo per fare il punto della situazione sulla strada provinciale che porta a Montevergine dove, lo scorso 25 novembre, si è verificata una frana di.

