Autobus si scontra con una colonna in piazza Verdi

Oggi, giovedì 15 gennaio, poco dopo le 12, un autobus Tper della linea C si è scontrato con una colonna del portico di piazza Verdi, all’incrocio con via Petroni. L’incidente ha coinvolto un mezzo di trasporto pubblico in un’area trafficata, senza registrare feriti gravi. La Polizia Locale è intervenuta per gestire la situazione e chiarire le cause dell’accaduto.

Poco dopo le ore 12 di oggi, giovedì 15 gennaio, un autobus Tper della linea C si è scontrato contro una colonna del portico di piazza Verdi, all'incrocio con via Petroni. L'impatto è stato piuttosto forte, tanto che la colonna risulta danneggiata così.

