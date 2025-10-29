Treviso autobus con a bordo studenti si scontra con auto | un morto
Alle 7:45 di questa mattina, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Maggiore Piavon, nel comune di Oderzo, in provincia di Treviso per un incidente tra un autobus con a bordo circa cinquanta studenti e un’autovettura. A seguito dell’impatto, entrambi i mezzi sono finiti in un fossato.La squadra dei Vigili del Fuoco proveniente dal distaccamento di Motta di Livenza, supportata da personale della sede centrale di Treviso, ha soccorso le persone coinvolte e messo in sicurezza i mezzi.Il conducente dell’autovettura è deceduto, mentre i passeggeri dell’autobus hanno riportato solo lievi ferite. Sul posto sono intervenuti anche il personale del Suem 118, con tre mezzi e l’elicottero, e i Carabinieri. 🔗 Leggi su Lapresse.it
