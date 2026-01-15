Australian Open niente da fare per Federico Cinà | fuori nelle qualicazioni
Federico Cinà non supera le qualificazioni dell'Australian Open 2026, che si aprirà domenica. Il tabellone principale è stato già definito, con dieci italiani iscritti nel singolare maschile. L’evento rappresenta un’importante occasione per i tennisti italiani di confrontarsi con i migliori al mondo. Seguiranno aggiornamenti sulle performance e sui risultati dei giocatori italiani durante il torneo.
È stato sorteggiato il tabellone principale dell'Australian Open 2026, che comincerà domenica. Sono dieci italiani che prenderanno parte al torneo del singolare maschile.Non ci sarà il palermitano Federico Cinà. Sui campi in cemento di Melbourne Park il classe 2007 si è infatti fermato al secondo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
