Australian Open niente da fare per Federico Cinà | fuori nelle qualicazioni

Federico Cinà non supera le qualificazioni dell'Australian Open 2026, che si aprirà domenica. Il tabellone principale è stato già definito, con dieci italiani iscritti nel singolare maschile. L’evento rappresenta un’importante occasione per i tennisti italiani di confrontarsi con i migliori al mondo. Seguiranno aggiornamenti sulle performance e sui risultati dei giocatori italiani durante il torneo.

È stato sorteggiato il tabellone principale dell'Australian Open 2026, che comincerà domenica. Sono dieci italiani che prenderanno parte al torneo del singolare maschile.Non ci sarà il palermitano Federico Cinà. Sui campi in cemento di Melbourne Park il classe 2007 si è infatti fermato al secondo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Australian Open 2026, esordio vincente di Federico Cinà nelle qualificazioni

Leggi anche: Federico Cinà si ferma al secondo turno delle qualificazioni agli Australian Open. Vince Vallejo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Australian Open 2026, qualificazioni: Federico Cinà batte Lloyd Harris e raggiunge gli altri giovani talenti delle Next Gen ATP Finals; Federico Cinà si ferma al secondo turno delle qualificazioni agli Australian Open. Vince Vallejo; Qualificazioni Australian Open, secondo turno: out Cinà, avanti quattro azzurri; Melbourne, via alle qualificazioni: Cinà a caccia del primo Slam. Ed è subito derby Maestrelli-Giustino.

Federico Cinà si ferma al secondo turno delle qualificazioni agli Australian Open. Vince Vallejo - 235 del ranking ATP, che per la seconda volta consecutiva — dopo lo US Open dello scorso anno — ... oasport.it