Federico Cinà si ferma al secondo turno delle qualificazioni agli Australian Open Vince Vallejo

Federico Cinà, 18enne palermitano e numero 235 del ranking ATP, si è fermato al secondo turno delle qualificazioni degli Australian Open 2026. Dopo aver superato con successo il primo round, ha concluso la propria partecipazione nel secondo, confermando la sua crescita nel circuito. La competizione ha visto la vittoria di Vallejo, mentre Cinà si prepara a continuare il percorso nel circuito professionistico.

Nulla da fare per Federico Cinà. Il 18enne palermitano, n. 235 del ranking ATP, che per la seconda volta consecutiva — dopo lo US Open dello scorso anno — aveva superato un turno di qualificazione in uno Slam, è stato sconfitto nel secondo round delle qualificazioni degli Australian Open 2026. Il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, 21 anni, di Asunción, n. 146 ATP e 30ª testa di serie del tabellone cadetto, si è imposto con il punteggio di 4-6 6-2 6-3 in un'ora e 48 minuti, facendo valere una maggiore solidità complessiva. Resta il rammarico per Cinà, partito molto bene nel match, capace di trovare ottime soluzioni con il rovescio e di mostrare autorevolezza al servizio.

