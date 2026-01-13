Federico Cinà debutta con successo nelle qualificazioni dell’Australian Open 2026, vincendo al primo turno contro Lloyd Harris. Il tennista siciliano ha conquistato la vittoria in tre set, dimostrando solidità e determinazione. La partita, durata poco più di due ore, rappresenta un passo importante nel percorso di qualificazione al torneo del Grande Slam.

Buona la prima per Federico Cinà nelle qualificazioni dell’Australian Open 2026. Esordio vincente dunque per il tennista siciliano, che ha superato il sudafricano Lloyd Harris, numero 221 della classifica mondiale, in tre set con il punteggio di 6-4 6-7 6-3 dopo due ore e un quarto di battaglia. Una vittoria decisamente importante per l’azzurro, numero 265 del ranking, che ora se la dovrà vedere con il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, testa di serie numero 30. Una partita decisamente lottata, in cui Cinà ha concesso solamente una volta il break all’avversario. Il siciliano ha concluso il suo match con il 71% di punti vinti con la prima ed il 53% con la seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Australian Open 2026, esordio vincente di Federico Cinà nelle qualificazioni

Leggi anche: Australian Open 2026: Stefanini e Ambrosio avanti nelle qualificazioni femminili

Leggi anche: Australian Open 2026, otto azzurri nel tabellone delle qualificazioni: Passaro guida il gruppo, c’è anche Cinà

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Su che canale vedere in tv Sinner-Auger Aliassime, Australian Open Opening Week: orario e streaming. Niente diretta in chiaro; Australian Open, primo turno qualificazioni: i risultati degli italiani; LIVE! Opening Week Australian Open 2026: Jasmine Paolini si testa contro Elena Rybakina, poi Lorenzo Musetti-Alexander Zverev; Sinner, ora gli Aus Open: Cahill è già a Melbourne.

Australian Open 2026, esordio vincente di Federico Cinà nelle qualificazioni - Buona la prima per Federico Cinà nelle qualificazioni dell'Australian Open 2026. oasport.it