Master 1000 di Parigi possibile semifinale fra Sinner e Musetti

È il primo appuntamento dallo Us Open in cui Jannik incrocerà di nuovo Alcaraz. Al secondo turno Sinner affronterà uno fra lo statunitense Alex Michelsen e il belga Zizou Bergs. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Master 1000 di Parigi, possibile semifinale fra Sinner e Musetti

UFFICIALE. In conferenza stampa a Vienna, Jannik ha confermato la presenza al master 1000 di Parigi. Daje Jan ( @Ubitennis ) #lesinnersgirls #janniksinner #master1000parigi #campioneindiscusso - facebook.com Vai su Facebook

Jannik Sinner GIOCHERÀ il Masters 1000 di Parigi, come da lui stesso confermato in conferenza a Vienna ? "Dopo Vienna giocherò a Parigi, poi la stagione sarà quasi finita, mancano solo tre tornei: è il momento di dare l'ultima spinta" - X Vai su X

