Australia forti temporali nello Stato di Victoria | auto trascinate in mare

Nello stato di Victoria, Australia, recenti temporali intensi hanno provocato inondazioni e condizioni meteorologiche estreme, portando a situazioni di emergenza. Tra gli eventi più significativi, alcune auto sono state trascinate dalle acque e finite in mare. Le autorità sono al lavoro per gestire le conseguenze di questi eventi, raccomandando cautela e attenzione alle condizioni meteo nella regione.

Forti temporali nello stato australiano di Victoria hanno causato inondazioni improvvise, trascinando le auto in mare. Secondo quanto riportato dai media locali, sono stati emessi allarmi di emergenza per le comunità lungo la Great Ocean Road nelle zone di Wye River, Kennett River e Cumberland River, vicino a Lorne, nel sud-ovest dello stato. Sulla zona sono caduti oltre 170 millimetri di pioggia. Le riprese aeree mostrano diversi veicoli trascinati sulle spiagge, alcuni dei quali bloccati sul lato di un ponte.

In Australia è stato dichiarato lo stato di calamità per vasti incendi, soprattutto nello stato di Victoria, alimentati da un’ondata di caldo oltre i 40°C e da forti venti. Le fiamme hanno già distrutto numerose case e ampie aree boschive; diversi grandi roghi sono anc facebook

