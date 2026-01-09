Australia decine di incendi devastano lo Stato di Victoria

In Victoria, Australia, un’ampia serie di incendi ha causato ingenti danni e la perdita di proprietà. Le alte temperature hanno alimentato il fuoco, rendendo difficile il controllo della situazione. Attualmente, tre persone risultano disperse, mentre le autorità stanno intervenendo per gestire emergenza e soccorsi. La situazione rimane sotto osservazione, con l’obiettivo di limitare ulteriori danni e garantire la sicurezza delle comunità coinvolte.

In Australia le autorità hanno dichiarato che diverse proprietà sono state distrutte e tre persone risultano disperse nello Stato di Victoria, dove un’ondata di caldo ha provocato decine di incendi. Le condizioni meteorologiche sono destinate a peggiorare e il commissario per la gestione delle emergenze dello Stato di Victoria, Tim Wiebusch, ha emesso un avviso ai residenti: “Se vi trovate in una zona soggetta a incendi, il nostro consiglio è di andarsene subito, se non l’avete già fatto”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Australia, decine di incendi devastano lo Stato di Victoria Leggi anche: “Incendi di proporzioni enormi”. Serie di esplosioni devastano fabbriche: panico tra i residenti (Video) Leggi anche: Nuova Zelanda, gli incendi devastano i luoghi iconici del Signore degli Anelli Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Australia, decine di incendi devastano lo Stato di Victoria. Australia, decine di incendi devastano lo Stato di Victoria - (LaPresse) In Australia le autorità hanno dichiarato che diverse proprietà sono state distrutte e tre persone risultano disperse nello Stato ... stream24.ilsole24ore.com

In Australia un’estate estrema: nevicate al sud; 50 gradi, incendi fuori controllo e un morto al nord - est registra gelo e neve: oltre 50 gradi di differenza e una vittima tra i soccorritori. fanpage.it

Sono in Australia. Non mi sta piacendo Ci sono decine e decine di cose meravigliose (trasporti, natura, paga, gentilezza delle persone, multiculturalità nelle città grandi,…) E c’è da contare anche che: Al momento sono stata solo in Victoria Ma posso dire che - facebook.com facebook

È strage a Sidney in Australia. Due uomini aprono il fuoco sulla folla riunita a #BondiBeach per celebrare la festività ebraica di #Hannukah. Almeno dodici i morti, decine i feriti. Un attentatore è stato ucciso, un altro catturato. x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.