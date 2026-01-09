Incendi catastrofici nello stato di Victoria in Australia

Il 9 gennaio, nello stato di Victoria, in Australia, gli incendi hanno causato ingenti danni a case e vaste aree di foresta. I vigili del fuoco hanno segnalato condizioni meteorologiche estremamente severe, con venti caldi che hanno aggravato la situazione. Questi eventi rappresentano una grave emergenza ambientale e richiedono interventi immediati per contenere l’espandersi del fuoco e proteggere le comunità locali.

Il 9 gennaio gli incendi nello stato di Victoria, nel sudest dell'Australia, hanno distrutto alcune case e migliaia di ettari di foresta, hanno annunciato i vigili del fuoco, precisando che i venti caldi hanno reso le condizioni "catastrofiche".

