ATP Auckland 2026 | avanti Norrie e Baez nella prima giornata neozelandese

L’ATP Auckland 2026 è iniziato, segnando l’apertura della settimana pre-Australian Open. Il torneo, il più importante in Nuova Zelanda, vede protagonisti Norrie e Baez che, nella prima giornata, hanno ottenuto risultati positivi. Questa edizione si inserisce nel circuito ATP 250 e rappresenta un'occasione importante per i tennisti di consolidare la preparazione in vista dei grandi tornei australiani.

Via anche all'ATP 250 di Auckland, che fa parte dell'ultima settimana pre-Australian Open e che, nei fatti, rappresenta il maggiore dei tornei che si gioca in Nuova Zelanda. Cinque gli incontri di primo turno già disputati, ancora in attesa delle principali teste di serie. Nella parte alta del tabellone si conosce il primo avversario di Ben Shelton: sarà l'argentino Francisco Comesaña, vincitore sul francese Valentin Royer. In verità, è l'intero primo spot di quarti di finale ad avere già i secondi turni definiti. In questa fattispecie, infatti, c'è anche la rimonta dell'argentino Sebastian Baez sull'americano Emilio Nava, passato dalle qualificazioni: 4-6 7-5 6-3 con il californiano che un paio di rimpianti, tra secondo e terzo set, li ha.

