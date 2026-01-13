Raspadori non va alla Roma | ha scelto l’Atalanta

Giacomo Raspadori non si trasferirà alla Roma, scegliendo invece di approdare all’Atalanta. La trattativa tra le parti si è conclusa nelle ultime ore, confermando la decisione dell’attaccante. La scelta di Raspadori rappresenta un aggiornamento importante sul mercato, con l’Atalanta che si assicura un nuovo rinforzo per la rosa.

Si chiude lontano da Trigoria la pista Giacomo Raspadori. L’attaccante ha preso la sua decisione nelle ultime ore: destinazione Atalanta. L’accordo con l’ Atlético Madrid è stato raggiunto sulla base di 25 milioni di euro, operazione ormai impostata verso la definizione. La Roma resta quindi fuori dai giochi. I giallorossi avevano monitorato la situazione senza affondare il colpo, in una trattativa diventata rapidamente complessa. In Spagna, il caso è stato oggetto di un confronto interno tra area tecnica e dirigenza: Diego Simeone ha discusso a lungo della posizione del giocatore, rimasto deluso dal mancato approdo nella Capitale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

