La Crew 11 è rientrata nel Pacifico al largo della California, in seguito a un problema di salute di uno dei membri dell’equipaggio. Questa operazione di ammaraggio rappresenta un evento senza precedenti nella storia di 25 anni della Stazione Spaziale Internazionale, segnando un'importante decisione di sicurezza e cura per l’equipaggio coinvolto.

La missione Crew 11 e’ rientrata con un ammaraggio al largo della California, nell’Oceano Pacifico. E’ la prima volta, nei 25 anni di storia della Stazione Spaziale Internazionale (Iss), che un equipaggio rientra in anticipo per un problema di salute a uno dei suoi membri. Dopo 167 giorni in orbita, sono tornati a Terra con la navetta Crew Dragon Endeavour gli astronauti Zena Cardman e Mike Fincke, entrambi della Nasa, Kimiya Yui dell’agenzia spaziale giapponese Jaxa e Oleg Platonov dell’agenzia spaziale russa Roscosmos (fonte Ansa Video). 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Astronauta malato, il momento dell’ammaraggio della Crew 11 nel Pacifico

