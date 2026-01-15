Missione Crew-11 rientrata per emergenza sanitaria | un astronauta si è ammalato nello spazio

La missione Crew-11 dell’ISS è stata interrotta anticipatamente a causa di un’emergenza sanitaria che ha coinvolto un membro dell’equipaggio. È la prima volta nella storia della Stazione Spaziale Internazionale che si decide di far rientrare un team prima del previsto per motivi medici. La NASA ha confermato che le condizioni dell’astronauta sono sotto controllo e che tutte le misure necessarie sono state adottate.

È la prima volta nella storia dell'ISS che un equipaggio viene fatto rientrare prima del previsto. La Nasa ha rassicurato sulle condizioni dell'astronauta.

Missione Crew-11 rientrata sulla Terra: ammaraggio riuscito al largo della California - È il primo rientro anticipato nella storia della Stazione Spaziale Internazionale per un problema medico a bordo ... altarimini.it

Crew-11: dopo 167 giorni in orbita rientra sulla Terra - 11 è stata presa dalla NASA in seguito a un’emergenza medica di uno dei quattro astronauti. fortuneita.com

VIDEO | Rientrata la missione Crew 11, ammaraggio al largo della California. Primo rientro anticipato dalla Iss in 25 anni. Problemi di salute di un astronauta. #ANSA https://www.ansa.it/canale_scienza/notizie/biotech/2026/01/15/-rientrata-la-missione-crew-11 facebook

Rientrata la missione Crew 11, ammaraggio al largo della California. Primo rientro anticipato dalla Iss in 25 anni. Problemi di salute di un astronauta #ANSA x.com

