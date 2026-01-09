Un astronauta malato lascia in anticipo la missione Crew-11 | ai russi rimarrà il controllo della ISS

Un astronauta della missione Crew-11 ha lasciato anticipatamente la Stazione Spaziale Internazionale per motivi di salute, una situazione senza precedenti in oltre 25 anni di presenza continua sulla ISS. Di conseguenza, ai russi rimarrà il controllo della stazione fino al ritorno del membro dell'equipaggio. Questa decisione evidenzia l'importanza della gestione delle emergenze mediche in ambito spaziale e le sfide di una presenza prolungata nello spazio.

In 25 anni di permanenza continua a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), non era mai successo che si dovesse riportare a Terra un astronauta in anticipo per un problema medico. Sta accadendo ora, e ancora non sappiamo nulla sull’identità dell’astronauta o sulla gravità della sua condizione. La NASA lo ha annunciato l’8 gennaio, durante una conferenza stampa, dichiarando che uno degli astronauti della missione Crew-11 ha un problema medico non divulgato, che le sue condizioni sono stabili, ma che per sicurezza l’intero equipaggio di quattro astronauti verrà riportato a Terra nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

