È morto a 60 anni Marco Ghigliani amministratore delegato de La7 Enrico Mentana lo ricorda così | Se ne va un dirigente sobrio e attento ma se ne va anche un amico vero

È morto dopo una grave malattia Marco Ghigliani, amministratore delegato de La7. Aveva 60 anni e, come si legge nel comunicato diffuso dalla rete, ha lavorato fino all’ultimo giorno “con l’impegno e la passione che lo hanno contraddistinto in questi ultimi vent’anni”. Nato ad Asti, gli inizi in Fiat, poi Telecom come Direttore Generale di Telecom Italia Media, e il coordinamento delle strutture preposte alla gestione e allo sviluppo di La7. Nel 2013 è diventato amministratore delegato dell’azienda La7, sotto il controllo del Gruppo Cairo Comunication. È Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it