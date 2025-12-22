Alatri sbloccati 350mila euro per le strade vicinali soddisfatto l' Assessore Tagliaferri

Nuovi investimenti in arrivo per la rete viaria di Alatri. Grazie a un bando pubblicato dall'Arsial (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio), il Comune ha ottenuto un finanziamento di 350.000 euro destinato al recupero e alla messa in sicurezza di sei arterie. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

