Aspettando il grande colpo c’è la firma con Milan | annuncio UFFICIALE

Il Milan ha annunciato ufficialmente la firma di un nuovo giocatore, segnando un passo importante per il club in vista della prossima stagione. Dopo l’esperienza con Modric, il club rossonero continua a rafforzarsi, lavorando con attenzione per mantenere e migliorare la propria rosa. L’operazione testimonia l’impegno del Milan nel pianificare il futuro e consolidare la squadra con acquisti mirati e strategici.

Il club rossonero prova a ripetere l'operazione Modric. Il Milan è al lavoro già per la prossima stagione. Il grande obiettivo dei rossoneri è ripetere l'operazione Modric portata a termine all'inizio dell'estate scorsa. Un big, nel caso del croato un fuoriclasse a costo zero seppur in età molto avanzata. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Il prossimo affare top a zero, commissioni escluse, Tare vorrebbe piazzarlo in Germania. Chiaro il riferimento a Leon Goretzka, in scadenza a giugno con il Bayern Monaco. Club e giocatore viaggiano verso il divorzio dopo tanti anni e tantissimi successi.

