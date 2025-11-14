Colpo da novanta per il Milan arriva l’annuncio ufficiale

Il Milan continua a lavorare in ottica calciomercato per avere la migliore rosa possibile: lo dimostra anche l’ultimo annuncio. Il Milan è uno dei club protagonisti nell’arco di questa stagione in Serie A. Il club rossonero sta dimostrando sotto la guida di Massimiliano Allegri e del suo staff di poter stare al vertice della Serie A. L’obiettivo principale è di ottenere la qualificazione alla prossima Champions League, il che – considerando la tanta competitività nelle parti alte della classifica – non è così semplice. In ogni caso, il Diavolo tenterà di ottenere tali risultati nel minore tempo possibile. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Colpo da novanta per il Milan, arriva l’annuncio ufficiale

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il club rossoblù amplia il reparto offensivo con un colpo da novanta - facebook.com Vai su Facebook

Il colpo vincente però è di Pio Esposito, che al 92' chiude i giochi. Con la vittoria di questo pomeriggio della Norvegia sull'Estonia, l'Italia passerà dai playoff per accedere ai Mondiali. #CorrieredelloSport #Italia #Mondiali Vai su X

Difensore dalla Serie A, colpo “mondiale” per il Milan - Il Diavolo ha individuato il colpo da mettere a segno per rafforzare il pacchetto arretrato. milanlive.it scrive

Milan, arriva Boniface: le visite mediche saranno accurate - E pensare che Tare ci aveva già provato per Boniface nel mese di giugno, ma il club tedesco aveva chiesto circa 50 milioni di euro. Come scrive corrieredellosport.it

Milan, colpo scudetto: arriva un Top bianconero per oltre 15 milioni - Individuato un possibile colpo a tinte bianconere per la difesa Il Milan sta iniziando a macinare i primi km della propria maratona. Segnala diregiovani.it