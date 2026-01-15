Asp e Fondazione Banca degli Occhi del Veneto aprono il primo Centro di conservazione per tessuti oculari d’urgenza

L'Asp di Catania e la Fondazione Banca degli Occhi del Veneto hanno inaugurato il primo Centro di conservazione per tessuti oculari d’urgenza in Sicilia. Questa struttura innovativa permette lo stoccaggio rapido di tessuti oculari destinati a trapianti, garantendo interventi tempestivi e migliorando le possibilità di cura per i pazienti. Un passo importante per la gestione delle emergenze oculari e la tutela della salute visiva nella regione.

Asp e Fondazione Banca degli Occhi aprono il primo "Centro di conservazione per tessuti oculari d’urgenza" - Un avamposto per garantire alla Sicilia la pronta disponibilità di tessuti oculari sicuri, in particolare la cornea, senza alcun aggravio di costi per il servizio sanitario regionale ... cataniatoday.it

Chirurgia oculare. L’Asp di Messina si convenziona con la “Fondazione Banca degli Occhi del Veneto” - Scopo della convenzione è l'acquisizione di cornee e tessuti per chirurgia oculare elettiva quali le colture di cellule staminali epiteliali limbari da impiantare nei pazienti. quotidianosanita.it

