Asp e Fondazione Banca degli Occhi del Veneto aprono il primo Centro di conservazione per tessuti oculari d’urgenza
L'Asp di Catania e la Fondazione Banca degli Occhi del Veneto hanno inaugurato il primo Centro di conservazione per tessuti oculari d’urgenza in Sicilia. Questa struttura innovativa permette lo stoccaggio rapido di tessuti oculari destinati a trapianti, garantendo interventi tempestivi e migliorando le possibilità di cura per i pazienti. Un passo importante per la gestione delle emergenze oculari e la tutela della salute visiva nella regione.
