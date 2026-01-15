Asp e Fondazione Banca degli Occhi aprono il primo Centro di conservazione per tessuti oculari d’urgenza

L’Asp di Catania e la Fondazione Banca degli Occhi Ets hanno istituito in Sicilia il primo Centro di conservazione per tessuti oculari d’urgenza. Questo nuovo servizio permette, con modalità innovative, lo stoccaggio rapido e sicuro di tessuti oculari destinati a trapianti, contribuendo a migliorare la gestione delle emergenze e a garantire interventi tempestivi in tutta la regione.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.