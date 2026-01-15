Asp e Fondazione Banca degli Occhi aprono il primo Centro di conservazione per tessuti oculari d’urgenza
L’Asp di Catania e la Fondazione Banca degli Occhi Ets hanno istituito in Sicilia il primo Centro di conservazione per tessuti oculari d’urgenza. Questo nuovo servizio permette, con modalità innovative, lo stoccaggio rapido e sicuro di tessuti oculari destinati a trapianti, contribuendo a migliorare la gestione delle emergenze e a garantire interventi tempestivi in tutta la regione.
L’Asp di Catania e la Fondazione Banca degli Occhi Ets istituiscono in Sicilia il primo Centro di conservazione per tessuti oculari d’urgenza, destinato allo stoccaggio, con modalità innovative, di tessuti utilizzabili per il trapianto in tutta la regione nei casi che richiedono un pronto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
